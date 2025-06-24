В Перми продлили поиск подрядчика на строительство больницы почти за 4 млрд рублей

В Перми до 8 июля продлен срок подачи заявок на торги на строительство лечебного многопрофильного корпуса в Орджоникидзевском районе. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок. Ранее предполагалось, что итоги конкурса будут подведены 24 июня. Максимальная стоимость контракта — 3,9 млрд руб. Как уточняет properm.ru, на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

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фото: сайт Госзакупок



В мае «Ъ-Прикамье» сообщал, что ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право строительства лечебного многопрофильного комплекса в Орджоникидзевском районе Перми. Как указано в техническом задании, новый корпус требуется построить на ул. Писарева, 56, где располагается больница Архангела Михаила. Общая площадь шестиэтажного здания составит 17 тыс. кв. м. Медицинский центр будет рассчитан на 125 коек круглосуточного стационара и 12 коек реанимации. Срок окончания исполнения контракта — 4 июля 2029 года.