Дело о незаконной организации азартных игр в Ярославле направлено прокурору

В Ярославле следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр в составе организованной группы) и направили его прокурору для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в апреле 2025 года обвиняемые с помощью 18 игровых аппаратов проводили азартные игры в здании на Московском проспекте вне игровой зоны. Целью проведения игр стало извлечение дохода. Фигуранты дела распределили между собой роли, в соответствии с которыми была организована работа незаконного клуба.

«Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена оперативными сотрудниками УМВД России по Ярославской области»,— пояснили в СУ СК.

Алла Чижова