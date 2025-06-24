На Кубани началась уборочная кампания

В Краснодарском крае началась уборочная кампания. По данным краевых властей, аграрии 19 районов региона уже приступили к обмолоту озимых культур, убрав свыше 35 тыс. га и собрав порядка 160 тыс. т зерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В нынешний период основное внимание, как отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев, сосредоточено на уборке ячменя и гороха. Хозяйства обеспечены необходимым парком сельхозтехники и запасами горюче-смазочных материалов.

Одновременно с началом уборки в ряде муниципалитетов были зафиксированы неблагоприятные агрометеоусловия. Восьми районам края был присвоен статус чрезвычайной ситуации в связи с засушливой погодой. Это позволило оперативно организовать адресную поддержку для наиболее пострадавших сельхозпредприятий, отметил губернатор.

В целом в этом году предстоит обмолотить более 1,7 млн га озимых. В краевой администрации подчеркивают, что уборка проходит в координации с научными учреждениями региона. Такое взаимодействие, по оценке властей, позволяет внедрять агротехнологические новшества и добиваться повышения урожайности.

Власти рассчитывают, что, несмотря на климатические риски, кампания завершится с достойными показателями благодаря усилиям аграриев.

Вячеслав Рыжков