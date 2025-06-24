За 25 лет в Краснодаре средняя температура выросла на 9 градусов

Средняя температура в Краснодаре за последние 25 лет увеличилась на 9 градусов, что, по оценке Института градостроительства Краснодарского края, стало следствием стремительной урбанизации и роста площадей с искусственным покрытием. Исследование, представленное на конференции «УРТ» в Омске, показало, что микроклимат города претерпевает существенные изменения, напрямую связанные с трансформацией городской среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

С конца 1990-х годов в краевом центре наблюдается активное расширение застройки, сопровождаемое сокращением зеленых насаждений. За этот период площадь застроенных территорий выросла на 12%, в то время как доля высоких зеленых насаждений сократилась на 21%. Наряду с этим фиксируется рост содержания примесей в воздухе — в пределах от 5 до 12%.

Наиболее жаркими участками города в летний период стали районы с плотной застройкой и высокой антропогенной нагрузкой. Температура на территории «Города спорта» в районе «Баскет Холла» достигала 43,7 градусов, в историческом центре — 42,4 против 39,9 в 2014 году. В то же время парки «30-летия Победы», Чистяковская роща и Солнечный остров остаются самыми прохладными зонами, где температура фиксировалась на уровне 35,7 градусов.

В рамках исследования были выделены пять наиболее выраженных тепловых островов: торговый центр «Красная площадь», улица Уральская (от Уральской до Симферопольской), район ЗИПа, Восточный обход и прилегающие территории. В противовес этому территория стадиона ФК «Краснодар» и парка рядом с ним демонстрирует более низкие температурные значения благодаря продуманному озеленению и благоустройству.

Ученые предупреждают, что распространение тепловых островов ведет к перегреву инфраструктуры, ускоренному износу дорожных покрытий, росту нагрузки на системы кондиционирования и электросети, а также снижению качества городской среды. В числе последствий также отмечаются ухудшение экологической обстановки, гибель растений и рост угроз для здоровья населения. В качестве основного средства противодействия эффекту урбанистического перегрева специалисты предлагают масштабное озеленение улиц и внедрение устойчивых архитектурных решений.

Вячеслав Рыжков