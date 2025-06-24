Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась в мае до 10,65%

Годовая инфляция в Удмуртии замедлилась до 10,65% в мае (в апреле она составляла 10,99%). Цены в мае выросли 0,12%. Как сообщили в региональном отделении Банка России, годовая инфляция в республике в мае на 0,77 п.п. выше, чем в среднем по стране. Значительнее всего за месяц подорожали услуги (+0,45%), за год — продукты питания (+13,37%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Регулятор отмечает, что заметнее всего за 12 месяцев выросли цены в заведениях общепита: они прибавили 12,5%. Рестораторы переносили в них повышенные затраты на аренду помещений, закупку некоторых продуктов питания и зарплаты сотрудников. Кофе год к году в республике подорожал на 24,98%, что связано со снижением его урожая в основных странах-поставщиках. Рыба и рыбные продукты прибавили в цене за 12 месяцев 22,08%. Стоимость яиц, напротив, в Удмуртии снизилась на 20,56%. Это связали с увеличением производства в целом по стране.

Цены на цифровую и бытовую технику продолжили снижаться: в Банке России это связывают с укреплением рубля и снижением спроса из-за охлаждения потребительского кредитования. Компьютеры, смартфоны и микроволновки подешевели за год на 1,62, 2,71 и 9,9% соответственно. Кухонные плиты прибавили в цене 5,88%. Цены на печатные издания и медицинские товары увеличились на 10,06 и 9,4%.

В мае заметнее всего выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги, что связали с сезонным повышением спроса. По той же причине подорожали, например, туры на Черноморское побережье и речные круизы — они прибавили в цене 8,96 и 9,86%. Курсы профессионального обучения подорожали за год 17,62%, что связано с переносом в стоимость издержек образовательных организаций, в их числе оплата труда и содержание помещений.