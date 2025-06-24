Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 500 гектаров

В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 532,9 га. По состоянию на 10:00 по местному времени 24 июня в регионе действует 17 лесных пожаров в Нижне-Енисейском, Балахтинском, Даурском, Красноярском, Маганском, Кизирском, Краснотуранском лесничествах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тушении принимают участие 344 человек, задействованы 14 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Четыре очага возгорания были локализованы на площади 231 га. За минувшие сутки на территории края сотрудники МЧС устранили 10 возгораний на площади 150,3 га.

Александра Стрелкова