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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 500 гектаров

В Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 532,9 га. По состоянию на 10:00 по местному времени 24 июня в регионе действует 17 лесных пожаров в Нижне-Енисейском, Балахтинском, Даурском, Красноярском, Маганском, Кизирском, Краснотуранском лесничествах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В тушении принимают участие 344 человек, задействованы 14 единиц техники, сообщает пресс-служба регионального лесопожарного центра.

Четыре очага возгорания были локализованы на площади 231 га. За минувшие сутки на территории края сотрудники МЧС устранили 10 возгораний на площади 150,3 га.

Александра Стрелкова

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