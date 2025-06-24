В Уфе возбудили уголовное дело по факту драки между подростками

По факту драки между подростками в Уфе возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского управления СКР.

14 марта этого года между двумя 15-летними школьниками на улице Октябрьской революции в Уфе произошел конфликт из-за инцидента в социальной сети (переписки с девочкой), отмечается в сообщении. Один из них ударил оппонента по голове. Свидетелями происходящего стали несколько подростков.

Назначена дополнительная экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Расследование контролирует прокурор Кировского района.

Прокуратура внесла в адрес органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представление о недопустимости просчетов в работе.

Ранее мать избитого школьника в видеообращении заявила, что полиция не принимает мер для привлечения обидчика к уголовной ответственности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по республике Владимиру Архангельскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Майя Иванова