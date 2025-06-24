В Астрахани следствие возбудило дело в отношении инспектора ДПС за взятку

Следственный отдел по Ленинскому району Астрахани возбудил в отношении инспектора ДПС уголовное дело о мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант получил взятку от водителя за несоставление протокола об административном правонарушении. Произошло это в служебной машине на ул. Космонавта Комарова в Ленинском районе Астрахани.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов