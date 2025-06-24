В Орске около 100 человек эвакуировались из горящей больницы
Пожар произошел в городской больнице №4 в Орске. Происшествие случилось в понедельник, 23 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Установлено, что произошло возгорание бактерицидного рециркулятора воздуха. Пожар потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений на площади один кв. м.
Из здания самостоятельно эвакуировался 91 человек. Никто не погиб и не пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.