В Орске около 100 человек эвакуировались из горящей больницы

Пожар произошел в городской больнице №4 в Орске. Происшествие случилось в понедельник, 23 июня. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что произошло возгорание бактерицидного рециркулятора воздуха. Пожар потушили до прибытия пожарно-спасательных подразделений на площади один кв. м.

Из здания самостоятельно эвакуировался 91 человек. Никто не погиб и не пострадал. По предварительной информации, причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Георгий Портнов