Проектировать благоустройство Стрелки в Ярославле будет московское ООО

Проектированием благоустройства Стрелки в Ярославле займется московская компания ООО «Новые технологии». Контракт на сумму 14,97 млн руб. был подписан 23 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В конкурсе участвовали фирмы, готовые выполнить работы за 9 и 12 млн рублей, но победителем стала компания с более высокой ценой. Это связано с условиями торгов, которые учитывали не только стоимость, но и опыт и надежность участников.

ООО «Новые технологии» имеет опыт в проектировании городского благоустройства и лицензии на работу с объектами культурного наследия. Компания участвовала в 76 государственных закупках на общую сумму 797 млн рублей.

Согласно графику, документация будет готовиться до 19 августа, после чего она поступит в государственную экспертизу. Если все пойдет по плану, проект благоустройства Стрелки будет готов не раньше 1 октября 2025 года.

Напомним, контракт на проектирование уже заключался с фирмой из новгородской деревни, но его пришлось расторгнуть через два дня.

Антон Голицын