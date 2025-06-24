В Удмуртии осудили сбившего насмерть пенсионерку водителя погрузчика

Кизнерский райсуд вынес приговор 66-летнему водителю погрузчика АО «Удмуртавтодорстрой»: его признали виновным в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2025 года, управляя фронтальным погрузчиком во время уборки снега в деревне Лака-Тыжма, обвиняемый не учел габариты транспорта и наехал задним колесом на пенсионерку, упавшую и лежащую на дороге. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд назначил виновному 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев и лишил его права управлять транспортом на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.