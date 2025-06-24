В Казани в понедельник, 23 июня, произошло четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Казани за сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Причинами аварий стали несоблюдение безопасной дистанции, выезд на встречную полосу и непредоставление преимущества при выезде с прилегающей территории. Всего за сутки поступило 172 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях.

В центрах оформления ДТП зарегистрировано 82 происшествия, еще 32 аварии с материальным ущербом оформили на месте сотрудники Госавтоинспекции. Задержаны восемь водителей в состоянии опьянения и шесть водителей без права управления транспортным средством.

За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены один мотоциклист, пять велосипедистов и пять граждан, управлявших электросамокатами. В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены два человека.

Анар Зейналов