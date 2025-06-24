На Дону годовая инфляция в мае превысила среднероссийскую

В Ростовской области годовая инфляция в мае 2025 года уменьшилась до 10,4% по сравнению с 10,7% в апреле. При этом показатель оказался выше, чем в среднем по России — 9,9%. Об этом сообщают аналитики отделения Банка России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самый высокий рост цен в регионе зафиксирован на услуги, минимальный — на продукты питания. Меньше всего за месяц и за год подорожали непродовольственные товары.

В сегменте услуг самый высокий рост цен произошел на проезд в пассажирском транспорте — 3,4% за месяц и санаторно-оздоровительные услуги — на 2,4%.

Среди непродовольственных товаров продолжается рост стоимости медицинских товаров. За май они увеличились на 0,7%, за год — 8,4%. Кроме того, за год на 11,4% подорожали печатные издания.

Из числа продовольственных товаров за месяц сильнее всего подорожали мясопродукты — на 2,2%.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», рост цен на платные медицинские услуги в Центробанке России объяснили увеличением затрат производителей на сырье, транспортные расходы и заработную плату сотрудникам.

Наталья Белоштейн