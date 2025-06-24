Решение о взыскании с АСВ 63 млн рублей в пользу Экопромбанка устояло в кассации

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решения предыдущих инстанций по спору кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко с Агентством по страхованию вкладов. Суд признал незаконными действия экс-управляющего кредитной организацией Василия Столбова, касающиеся оплаты услуг ППК «Реал». Эта компания осуществляла юридическое сопровождение банку в 2014-2020 годах и получила за это 177,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Суды согласились с позицией заявителя, что реальная стоимость услуг гораздо меньше. В итоге с АСВ были взысканы излишне уплаченные банком деньги в период 2018-2020 годов в размере 63,32 млн руб.

Лицензия у Экопромбанка была отозвана 18 августа 2014 года. 29 сентября того же года банк был признан банкротом, которой управляет АСВ.