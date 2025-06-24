Число рабочих мест для подростков в Новосибирской области выросло на треть

В течение лета 2025 года в Новосибирской области будет временно трудоустроено около 8,5 тыс. подростков. Это на треть больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на оперативном совещании с губернатором рассказала министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По ее словам, временные рабочие места для несовершеннолетних в летний период организовали 750 предприятий региона. В их числе — Сбербанк, «Сибирская генерирующая компания», Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, «Тогучинское молоко», «Сибирская нива», «Приозерное», птицефабрика «Октябрьская», «Сады Барабы». В региональном минтруда ожидают, что до конца лета число работодателей для подростков увеличится до 850-ти.

«С начала июня мы трудоустроили 4124 подростка. Наиболее популярные специальности, которые выбирают несовершеннолетние для работы в летний период в городе, — менеджер, администратор, распределить работ, культорганизатор, художественный оформитель. В сельской местности — ассистент агронома, кладовщик, подсобный рабочий, овощевод»,— отметила госпожа Бахарева.

Средняя заработная плата, которую предлагают подросткам работодатели Новосибирской области, составляет 28 тыс. руб. в месяц.

Михаил Кичанов