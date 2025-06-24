Бывший замглавы новосибирского минтранса получил три года колонии за растрату

В Новосибирске сегодня вынесли приговор бывшему заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергею Ставицкому по делу о хищениях из регионального бюджета. По ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) экс-чиновнику присудили три года колонии общего режима и штраф 500 тыс. руб. Бывший замглавы министерства взят под стражу в зале суда, сообщает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда. Судебный процесс растянулся на три года. Комментируя приговор, Сергей Ставицкий сказал, что никаких преступлений он не совершал и судебное решение обжалует .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2018 году замминистра приобрел люксовый японский внедорожник. Чтобы освободить себя от затрат по содержанию дорогостоящей иномарки, чиновник по договоренности с руководителем территориального управления автодорог (ТУАД) Михаилом Чумановым (дело в отношении него приостановлено в связи с заключением контракта с Минобороны России) сдал джип в аренду этому учреждению. Для этого был подписан фиктивный договор с подставным лицом. В последующем замминистра использовал автомобиль не только по службе, но и в личных целях.

По условиям соглашения, арендные платежи ежемесячно поступали на счет подставного лица, а распоряжался ими Сергей Ставицкий. Также за счет средств ТУАД оплачивались заправка топливом, ремонт и техобслуживание внедорожника, указывается в материалах дела. Как считает следствие, региональному бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб.

Сергея Ставицкого задержали в марте 2021 года сотрудники ФСБ, с санкции суда его поместили в СИЗО. Спустя год бывшему замминистра смягчили меру пресечения и перевели под домашний арест.

Илья Николаев