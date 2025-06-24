Новосибирский зоопарк первым в России получил потомство бинтуронгов

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило впервые в России удалось получить потомство бинтуронгов — родились два детеныша, сообщили в учреждении.

В Новосибирске бинтуронги содержатся с 2010 года. Сейчас в зоопарке живут две пары этих животных.

Бинтуронги — представители семейства виверровые, обитают в джунглях Юго-Восточной Азии. Животных отличает кошачье строением тела, обезьяний хвост и медвежья походка. Длина тела достигает 96 см, хвост насчитывает примерно столько же. Вес колеблется от 9 до 14 кг. Бинтуронги внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов и имеют статус «уязвимый».

Михаил Кичанов