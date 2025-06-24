Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему с просьбой о мирном решении
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль «пришли к нему почти одновременно» с просьбой о мире. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем»,— написал президент США, добавив, что странам «есть, что потерять», если они откажутся от мирного соглашения.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны».
Агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщили, что Израиль и Иран согласны на перемирие. Позже глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что окончательное решение о прекращении огня будет принято позже.