Ранее судимый выходец из Таджикистана устроил стрельбу в центре Самары

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) после инцидента со стрельбой недалеко от здания правительства региона. Ведется работа по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, 22 июня 2025 года возле бара «Руки вверх» произошел конфликт между мужчинами. Во время ссоры один из участников выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю. Пострадавший получил медицинскую помощь.

По данным правоохранителей, участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия. По предварительной информации, стрельбу устроил ранее судимый выходец из Таджикистана, несколько лет назад получивший гражданство России.

Андрей Сазонов