Счетная палата предложила повысить в 10 раз плату за использование водных ресурсов

Счетная палата (СП) выявила значительные резервы пополнения бюджета за счет платежей за пользование водными объектами. Аудит показал, что действующие ставки за забор воды крайне низки: их доля в себестоимости продукции у большинства предприятий не превышает 0,01%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«Увеличение ставок, например в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий, а доля платы сохранится на уровне менее 0,1%»,— считают в ведомстве. Это принесет бюджету дополнительно 32 млрд руб. ежегодно.

Другая проблема — почти 50% водопользователей забирают воду без счетчиков. СП предложила повысить коэффициент к ставке платы для них с 1,1 до 10, что даст до 12 млрд руб. в первый год. Также ставки за использование акваторий (в среднем 1 тыс. руб./год за участок до 1 тыс. кв. м) признаны нерыночными и требуют пересмотра.

Общий потенциал роста доходов СП оценила в 46 млрд руб. Ведомство направило рекомендации правительству, указав и на слабый межведомственный контроль.