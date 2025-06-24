Режим ЧС из-за паводка объявлен в одном из районов Хабаровского края

Власти Верхнебуреинского района ввели режим чрезвычайной ситуации после значительного разлива из-за ливней местных рек Чемчуко, Чегдомын и Ургал. В районе подтоплено 36 жилых домов в поселках Нижний Чегдомын и Ургал-1, сообщается на сайте администрации.

Со слов главы района Алексея Маслова, в подтопленных домах проживает 87 человек, включая 14 детей. Пострадавших от подтоплений нет, нет и запросов на эвакуацию людей. Между тем днем ранее сообщалось о вывозе жителей Ургала-1 лодками в поселок Новый Ургал. В последнем развернут временный пункт размещения, расположенный в помещении железнодорожного лицея.

По информации ГУ МЧС по Хабаровскому краю, интенсивность подъема уровня воды снизилась. На место прибыли группа спасателей, а также краевые пожарные. Проводится подворовый обход, при необходимости оказывается помощь населению. Решается вопрос о бесперебойном обеспечении жителей бутилированной водой и продуктами первой необходимости, говорится в сообщении.

Эрнест Филипповский, Хабаровск