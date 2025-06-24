CNN: Израиль согласился на прекращение огня

Израиль согласился на предложение о прекращении огня при условии, что Иран откажется от атак по израильской территории. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. По словам чиновника, Иран уже согласился на эти условия.

Как отметил собеседник телеканала, в ходе переговоров президент США Дональд Трамп напрямую общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио, а также специальный посланник Стив Уиткофф вели переговоры по условиям с иранской стороной — напрямую и с помощью посредников.

По информации Белого дома, сделка стала возможной благодаря ударам США по трем ядерным объектам Ирана.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о прекращении огня. По его словам, оно должно вступить в силу через шесть часов, а через 24 часа можно будет объявить об «официальном окончании войны».