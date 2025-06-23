Новостройки Москвы за пять месяцев подорожали на 7%

Средняя стоимость квадратного метра в московской новостройке в мае 2025 года составила 354 тыс. руб., что на 7% выше показателя конца 2024 года, следует из данных аналитического центра «Дом.РФ». Это в 2,4 раза больше, как пишет «Ъ», среднего прироста по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среднем по России квадратный метр в новостройке стоит 156 тыс. руб. Цены конца прошлого года это превосходит на 2,9%.

По данным «Дом.РФ», ввод нового многоквартирного жилья по итогам января—мая в среднем по России снизился на 10% год к году и составил 11,6 млн кв. м. В Москве же он вырос год к году на 55%, до 1,9 млн кв. м.

Подробнее о том, как аналитики объясняют столичные показатели,— в материале «Покупатели присмотрелись к Москве».