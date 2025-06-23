В Железноводске мужчина открыл стрельбу по прохожим из пневматического оружия

В Железноводске Ставропольского края мужчина открыл стрельбу по прохожим и животным. Об этом сообщил мэр города Евгений Бакулин в своем Telegram-канале.

Из сообщения следует, что мужчина стрелял из пневматического оружия. На видео он целится по прохожим из открытого окна. Под ним на здании висит вывеска «Психиатрическая клиника».

Мужчина задержан, сейчас он находится в отделении полиции. В сообщении не уточняется, есть ли пострадавшие.

Екатерина Отрашкевич