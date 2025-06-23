Tasnim: министры обороны РФ и Ирана договорились о совместных усилиях ради мира

Министры обороны России и Ирана Андрей Белоусов и Азиз Насирзаде провели телефонный разговор. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim в соцсети X.

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«Мы можем предпринять друг с другом усилия ради мира и стабильности в регионе и во всем мире»,— сказал господин Насирзаде российскому коллеге. Также он назвал США источником всех проблем и нестабильности в регионе.

Сегодня Иран начал операцию «Хорошая весть о победе» против американских баз на Ближнем Востоке. Ракетные удары были нанесены на авиабазы в Ираке и Катаре. Это стало ответом Ирана на атаку США на ядерные объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе, которая случилась накануне.

Минобороны Катара заявило, что все иранские ракеты были отражены. Однако КСИР сообщал, что минимум три из них поразили авиабазу США Аль-Удейд. Информации о повреждениях пока не поступало.

Екатерина Отрашкевич