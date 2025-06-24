Кикшеринг заплатит тысячу рублей с одного самоката

Комитет по транспорту намерен в июле подписать с кикшеринговыми компаниями — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» — еще одно соглашение, которое регламентирует, как операторы будут перечислять в бюджет Петербурга средства на обустройство инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Речь идет о тысяче рублей за каждый электросамокат. Следовательно, за 2025 год на счет города должно поступить около 42 млн рублей. Идею финансового участия компаний в строительстве велодорожек и парковок обсуждают уже второй год. Однако за это время корректный механизм для перечисления денег в местную казну и их целевое использование так и не был разработан. По информации «Ъ-СПб», несмотря на оптимистичные заявления комтранса, соглашение и сейчас находится на этапе обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Речь идет не только о том, что городской бюджет будет получать деньги за парковку. В первую очередь, мы пытаемся навести порядок с хаотично брошенными самокатами. В идеале пользователь будет забирать в одном оборудованном месте электросамокат и оставлять в другом»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Речь идет не только о том, что городской бюджет будет получать деньги за парковку. В первую очередь, мы пытаемся навести порядок с хаотично брошенными самокатами. В идеале пользователь будет забирать в одном оборудованном месте электросамокат и оставлять в другом»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков заявил, что первые деньги от кикшеринговых компаний поступят в бюджет Петербурга уже в этом году. По словам чиновника, операторы будут перечислять 1000 рублей за электросамокат. В этом сезоне в городе для аренды доступно 42 тыс. устройств, следовательно, Смольный рассчитывает получить в бюджет 42 млн рублей.

Кроме того, компании переведут средства и за прошлый год. В 2024-м, до начала запрета на парковку в четырех центральных районах города, на улицах было размещено около 48 тыс. СИМ. То есть за два года город может получить около 90 млн рублей.

«Все операторы [работающие в Петербурге — «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go»] зарегистрированы в других субъектах РФ. Город ни налогов, ни других доходов не видит. В этом году мы с операторами договорились, что они будут участвовать в развитии велоинфраструктуры. С двумя компаниями уже согласовали график платежей: комитет финансов согласовал нам для этого специальную статью. В ближайшие три-четыре недели мы подпишем дополнительное финансовое соглашение, чтобы какая-то копейка уже шла в развитие инфраструктуры»,— рассказал господин Казаков на заседании парламентской комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

С кем договоренности пока не достигнуты, чиновник не уточнил. После заседания он пояснил, что у одной компании возникли дополнительные вопросы, однако «можно смело сказать, что все три оператора за». Впрочем, по информации «Ъ-СПб», механизм перечисления средств в городской бюджет пока находится на согласовании.

В марте, когда было подписано предыдущее соглашение о соблюдении правил использования СИМ в Петербурге, предполагалось, что все компании вступят в Ассоциацию операторов микромобильности, на базе которой будет создан фонд для перечисления средств в бюджет. По словам Михаила Казакова, пока эта схема не реализована компании будут перечислять деньги по соглашению.

Впрочем, пока четкие сроки перевода не определены. «Мы договорились, что каждый оператор подумает, как ему это удобнее будет сделать. Базовая договоренность такая: если сезон начинается в марте, то в месяц, следующий за отчетным, начинаются платежи»,— прокомментировал возможную схему господин Казаков журналистам после заседания.

Сумма в 1000 рублей удивила руководителя фракции «Новые люди» Дмитрия Павлова. Он предложил собирать 20% от оборота компаний. «За 43 млн рублей не представляю, какая может быть инфраструктура в Петербурге»,— задался вопросом парламентарий.



Михаил Казаков назвал идею «хорошей». «Сейчас важен сам механизм, с чего начать. А дальше компании говорят, что могут и увеличивать сумму, если мы будем их пускать в те районы, которые мы запрещаем. Думаю, мы придем к тому варианту, который вы предлагаете»,— ответил господин Казаков.

С доходов бизнеса чиновник начал свое выступление. Так, в прошлом году выручка операторов проката электросамокатов составила 31,2 млрд рублей, в Петербурге — 4–5 млрд.

Кроме того, Смольный намерен регламентировать парковку электросамокатов: организовать для этого оборудованные места. Компании, по словам господина Казакова, направили в комтранс 13 тыс. локаций для парковки. Предложенные места, как заявил зампред комитета по транспорту, Смольный не устраивают.

«Речь идет не только о том, что городской бюджет будет получать деньги за парковку. В первую очередь мы пытаемся навести порядок с хаотично брошенными самокатами. В идеале пользователь будет забирать в одном оборудованном месте электросамокат и оставлять в другом»,— продолжал господин Казаков. При этом о появлении парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города речи не идет. Эти районы остаются закрытыми для двухколесных.

«Сервис Whoosh участвует в работе над дополнением к соглашению с городом. Мы неоднократно заявляли о готовности участия в развитии инфраструктуры для СИМ в Петербурге, уверены, что это будет способствовать еще большему комфорту как пользователей кикшеринга, так и остальных жителей и гостей города. Подробно говорить об условиях соглашения пока что преждевременно, идет обсуждение»,— прокомментировали заявление комтранса в пресс-службе Whoosh.

Надежда Ярмула