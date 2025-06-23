Более 100 свердловских молодых мам получили сертификаты на товары для детей

Более 100 молодых мам в Свердловской области воспользовались электронными сертификатами на покупку товаров первой необходимости для новорожденных, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сертификат могут получить мамы до 23 лет включительно, родившие ребенка с 1 января. На 50 тыс. руб. можно купить коляску, одежду, пеленки (всего 59 позиций). Сертификат можно потратить только на определенные группы товаров, остаток средств сохраняется в течение полугода.

«Почти месяц в Свердловской области действуют новые меры поддержки молодых семей с детьми. Одна из них — электронный сертификат. Продолжаем создавать все условия для того, чтобы семьи в Свердловской области чувствовали себя уверенно и защищенно»,— отметил врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Реализация проекта осуществляется Федеральным казначейством совместно с Национальной системой платежных карт. Оплатить товары по сертификату можно в сети магазинов «Детский мир» и «Пятерочка», планируется расширение списка магазинов.

Напомним, что с 1 июня молодые свердловские семьи могут получить компенсацию процентов по ипотеке или займу на жилье до 500 тыс. руб., и компенсацию расходов на найм жилья во время учебы до 15 тыс. руб. ежемесячно.

Полина Щуцкая