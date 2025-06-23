Уральцы собрали плоды ПМЭФ

Представители всех регионов Уральского федерального округа посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025), который прошел в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. На нем были заключены десятки соглашений и достигнуты договоренности в разных сферах. Так, в Тюмени планируется наладить выпуск нефтегазовых труб, в ХМАО — реализовать инновационный проект по промышленному извлечению йода из попутно добываемой воды, а на Ямале появятся новые программы образования в сфере БПЛА.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Свердловская область

Разработчик программного обеспечения, компания «1С», поможет Свердловской области готовить профессиональные кадры. Соглашение об этом подписали заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин и директор «1С» Борис Нуралиев. Российская IT-компания будет участвовать в развитии образовательной среды региона, курировать направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

«У компании есть интересные решения для образования, здравоохранения, экономики и других отраслей. На уровне правительства Свердловской области мы отбираем наиболее перспективные разработки и проводим их тестирование в рамках пилотных проектов», — прокомментировал Дмитрий Ионин.

Заместитель губернатора на форуме также провел встречи с топ-менеджерами ГК «Автодор», «Ростелеком-ЦОД», МТС, «Сибагро» и другими.

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) поставит в Кузбасс мусоросортировочный комплекс. Соглашение об этом на ПМЭФ подписали ВЭБ.РФ и компания «НИИР-Кемерово». Автоматический мусоросортировочный комплекс (АМСК) производства УВЗ сможет обрабатывать до 350 тыс. т отходов в год.

Правительство Самарской области и девелоперская компания «Практика» из Екатеринбурга заключили соглашение о сотрудничестве. До 2035 года «Практика» реализует в Самаре масштабный жилищный проект и создаст рабочие места. Общий объем инвестиций составит 7,3 млрд руб.

Группа компаний Baden Family подписала ряд соглашений о строительстве всесезонного рекреационно-спортивного комплекса «Уреньга-Резорт», водно-оздоровительного курорта в районе озера Увильды (Челябинская область) и соглашение о развитии курортной инфраструктуры Пермского края.

Уральский девелопер «Брусника» и правительство Республики Алтай договорились о строительстве курорта «Жемчужина Алтая» в Майминском районе республики.

Компания обязуется построить более 150 тыс. кв. м жилья, общественные пространства, многофункциональные коммерческие помещения. «Брусника» готова инвестировать в более 20 млрд руб.

Группы «Синара» и «ФосАгро» заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения рассматривается вопрос создания в городе Кировск (Мурманская обл.) регионального центра для обслуживания парка электровозов из шести машин производства завода «Уральские локомотивы» (входит в «Синару»): четыре локомотива 2ЭС10 «Гранит» и два — 3ЭС8 «Малахит». Кроме того, «Синара» заключила соглашение с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК) по отбору перспективных разработок в области транспортного машиностроения. Сообщается, что МИК возьмет на себя поиск и отбор технологических решений и стартапов, способных эффективно отвечать на текущие вызовы и решать долгосрочные задачи группы в области транспортного машиностроения.

Тюменская область

Одним из важных результатов деловых контактов тюменской делегации в рамках ПМЭФ стала договоренность о выпуске нефтегазовых труб в Тюмени.

Как сообщил генеральный директор регионального Инвестиционного агентства Николай Пуртов, о выпуске договорились с крупным российским производителем трубопрокатной продукции. Кроме того, потенциальные инвесторы проявили интерес к региональным проектам по созданию индустриальных парков в районе международного аэропорта Рощино и поселка Московский.

С госкомпанией «Автодор» губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил строительство Южного обхода Тюмени. Строить его планируют в рамках федеральной концессии. Реализация может начаться уже в 2026 году.

На встрече главы региона с представителями группы «Черкизово» обсудили расширение выкупленной в Голышмановском округе птицефабрики. По словам губернатора, есть перспективы расширения этого производства практически в полтора раза.

Два соглашения подписано с Группой компаний «Дамате». Так, в Ишиме создадут комплекс по производству мяса индейки, а в Упоровском муниципальном округе — племенной репродуктор. «Будет производство 25 млн инкубационных яиц индейки. Это точно покрывает все потребности Российской Федерации», — подчеркнул господин Моор.

На полях ПМЭФ компания Wildberries подтвердила планы по строительству в Тюменской области крупного логистического комплекса.

«Мы уже проговорили о том, что в следующую пятилетку у компании есть желание построить еще один логистический комплекс. Взяли в работу, будем искать необходимый земельный участок, как раз в привязке к строительству Южного обхода», — рассказал губернатор.

На форуме инвестиционное агентство Тюменской области заключило соглашение с инвестагентством Волгоградской области и Корпорацией развития Енисейской Сибири Красноярского края.

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

Итогом участия делегации ХМАО на форуме стали 16 соглашений, сообщили в региональном правительстве. Так, было заключено стратегическое соглашение между Югрой и ПАО «Газпром нефть». Документ подписали губернатор Руслан Кухарук и председатель правления компании Александр Дюков.

Результатом переговоров на ПМЭФ стала договоренность о реализации инновационного проекта по промышленному извлечению йода из попутно добываемой воды.

Отмечается, что 90% потребляемого в России йода импортируется из-за рубежа. Проект будет способствовать технологической независимости, развитию отечественной медицины, электроэнергетики и агропромышленного комплекса.

Губернатор ХМАО Руслан Кухаурк и президент АО «Космос Отель Групп» Александр Биба подписали договор о партнерстве, направленный на комплексное развитие туристической отрасли Югры. Одним из пунктов данного соглашения станет создание современных объектов для размещения туристов.

«Корпоративный центр ИКС 5» (X5) подписал соглашение, касающиеся расширения присутствия предприятия в ХМАО — планируется открыть дополнительные магазины и распределительный центр.

Глава региона подписал соглашения с банком ВТБ, касающиеся совместных инвестпрограмм и развития системы кредитования. С Федерацией дзюдо России договорились о популяризации и реализации совместных проектов в округе. С АО «ДОМ.РФ» ХМАО планирует совместные проекты по строительству жилья в регионе, в том числе арендных домов для работников социальной сферы.

С общественной организацией «Деловая Россия» власти ХМАО договорились о развитии малого и среднего предпринимательства, а с республикой Северная Осетия – Алания планируют проводить совместные мероприятия: выставки, ярмарки и семинары.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Правительство ЯНАО и «Радар ммс» на полях ПМЭФ договорились о запуске программы образования в сфере БПЛА. Компания — один из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

«Беспилотные технологии — это не просто тренд, а новая реальность современного образования. На Ямале мы создаем все условия, чтобы школьники и студенты осваивали перспективные профессии будущего уже сегодня»,— прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Власти Ямала заключили соглашения о сотрудничестве с институтом Вавилова и ВШЭ, включающие целевое обучение для выпускников, повышение квалификации для педагогов и другое. Соглашение с АНО «Креативная экономика» направлено на формирование партнерства и развитие креативных индустрий в автономном округе.

Мария Игнатова