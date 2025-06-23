Нефтяные компании в Ираке эвакуировали иностранный персонал

Иракские нефтяные компании начали эвакуацию части иностранных сотрудников из-за соображений безопасности, сообщила Basra Oil Company.

Эта мера коснулась компаний, работающих на месторождениях Basra Oil Company, включая BP, которая участвует в разработке месторождения Rumaila.

В заявлении говорится, что эвакуация была временной и не повлияла на работу южных нефтяных месторождений Ирака. Иракский персонал полностью контролирует операции, а экспорт нефти продолжается, составляя в среднем 3,32 млн баррелей в день.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Вашингтон заявил, что эти атаки были направлены на уничтожение или значительное ослабление ядерной программы Ирана.