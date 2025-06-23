И хочется, и кириллица

В пермских торговых и строительных компаниях прокомментировали ожидания от нового федерального закона о защите русского языка. Согласно ему, вывески и реклама в магазинах и общественных местах должны быть указаны на русском языке. Ново­введение коснется и наименований жилых комплексов. Как выяснил «Ъ-Прикамье», представители местных ТЦ хоть и готовы к смене вывесок, но не спешат с этим, желая изучить дополнительные пояснения. Региональные девелоперы проблемы в написании названий ЖК на русском не видят и готовы соблюдать новые правила.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пермских компаниях в сфере торговли и строительства, которые затронет новый закон о защите русского языка, рассказали о подготовке к исполнению документа. На минувшей неделе Госдума РФ приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве. С 1 марта 2026 года вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках. Согласно сайту Госдумы, другое изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.

Как указано в пояснительной записке к закону, «таким образом, должно стать невозможным использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, coffee, fresh, sale, shop, open и т. п». При этом новые требования не коснутся фирменных наименований, товарных знаков, знаков обслуживания, предусмотренных федеральными законами и иными отраслевыми нормативными актами.

В Перми английские слова фигурируют в наименованиях таких торговых центров, как «iMall Эспланада», «СпешиLove», «Колизей Cinema», «Колизей Atrium» и другие. Среди жилья, введенного в эксплуатацию в последние годы, тоже есть объекты с иностранными названиями: это ЖК Balance от СГ «Развитие», Grand House от ПМД, сразу несколько ЖК от компании «Ингрупп»: Format, Loqo, Slide House, Estetica, Quatro и другие. Тут важно отметить, что федеральный закон коснется только новых домов, которые будут вводить после начала действия закона.

В Перми вскоре начнут действовать новые требования, тоже связанные с внешним видом вывесок зданий. В апреле гордума приняла новые правила к оформлению вывесок на гостевом маршруте из аэропорта к улице Куйбышева. К 1 сентября 2026 года конструкции должны быть оформлены в едином виде, в ограниченной цветовой палитре. При этом количество конструкций, которое затронут ново­введения, точно неизвестно.

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов отметил, что новый закон не коснется названия торгово-развлекательного комплекса на ул. Мира, 41/1, так как оно написано на русском языке. По словам гос­подина Копытова, в «Столице» пока не собираются менять какие-либо вывески и рекламные объекты. «Закон принят, но теперь нужно взять паузу, оценить его. Важно понимать, какие комментарии будут к этой норме»,— указал директор управляющей компании «Столица». Собеседника интересует, будет ли закон иметь обратную силу и какая судебная практика сложится в связи с его действием. Константин Копытов обратил внимание, что даже в случае написания на русском языке некоторых слов вроде coffee в вывесках все равно будут использоваться заимствованные из других языков слова (кофе). По мнению директора УК «Столица», иностранные слова, особенно в крупных городах, настолько органично закрепились в повседневной жизни россиян, что некоторые зачастую не замечают заимствований, и прекратить их повсеместное использование в написании кириллицей или латиницей будет проблематично.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» (управляет ТЦ «Колизей Cinema», «Колизей Atrium») Марина Медведева сообщила, что в группе приняли нововведение к сведению и уведомят о нем арендаторов. В торговых центрах компании в основном используются русскоязычные вывески. К слову, наименование еще одного коммерческого объекта группы тоже написано кириллицей: «Грин плаза». За написание внутренних вывесок арендаторы будут ответственны сами. В РИАЛ готовы заменить вывески двух ТЦ «Колизей» со словами Cinema и Atrium, но спешить с этим не планируют. «Этот вопрос требует времени на обдумывание, дополнительных пояснений. Мы соберем все данные по закону и обратимся в компетентный орган власти с запросами по написанию каждой вывески»,— уточнила Марина Медведева.

В администрации ТРК «Семья» рассказали, что большинство вывесок в торговом центре указаны на русском языке и продублированы на английском. Английские названия торговых точек в «Семье» имеются у нескольких арендаторов, они продают одежду либо технику. «По нашим оценкам, новые требования, установленные Госдумой, на ТРК „Семья“ не повлияют. Многие названия в торгово-развлекательном комплексе уже указаны на русском языке, особенно после ухода международных игроков»,— считают в администрации «Семьи».

«Считаем, что запрет использования английских слов в названиях ЖК не проблема для девелопмента, нововведение выглядит логичным»,— высказался руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев. Собеседник отметил, что закон коснется в основном девелопмента в Москве, где жилые комплексы нередко имеют названия на английском языке и где работают застройщики, наименования которых пишутся латиницей. У ПМД, к примеру, за всю историю существования было всего два комплекса, в наименовании которых использовался английский язык (Grand House на Петропавловской ул., 52, и Bravo на Чернышевского), но эти объекты уже введены в эксплуатацию. Другие пермские застройщики тоже почти не используют названия, написанные латиницей, добавил господин Савельев.

В девелоперской компании «Ингрупп» сообщили, что будут соблюдать требования нового закона о русском языке. «Мы считаем, что нововведение потребует от застройщиков гибкости и креативности в подходах к маркетингу и брендингу. Важно найти баланс между соблюдением закона и сохранением привлекательности проектов для целевой аудитории»,— подчеркнули в «Ингрупп». В компании готовы к нововведениям и уверены, что вместе с другими застройщиками успешно адаптируются к ним.

Евгения Ахмедова