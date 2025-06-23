МИД: Катар оставляет за собой право на ответный удар по Ирану

Системы ПВО успешно сбили иранские ракеты, летевшие в сторону американской базы Аль-Удейд, заявили в Минобороны Катара. Жертв в результате атаки не зафиксировано, говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В МИДе Катара уточнили, что страна оставляет за собой право на ответную атаку в отношении Ирана. Она будет соразмерной характеру и масштабам ударов Тегерана, отметили в министерстве.

Иран нанес удары по авиабазе США в Катаре в рамках операции «Хорошая весть о победе». По данным СМИ, всего иранской стороной было выпущено около 10 ракет. Операция стала ответом на удары 22 июня авиацией США по ядерным объектам Ирана.

Екатерина Отрашкевич