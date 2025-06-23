В Ейске подросток за рулем автомобиля сбил трехлетнего ребенка

16-летний подросток в Ейске, находившийся за рулем автомобиля Kia, сбил трехлетнего ребенка, который шел по двору со своей мамой. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подросток ехал по внутридворовой территории многоквартирного дома, расположенного по улице Портовая Аллея. Пострадавшего ребенка госпитализировали с травмами.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств), а также по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

В отношении владельца автомобиля, который передал управление школьнику, составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством). Ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб.

Алина Зорина