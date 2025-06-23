СКР начал доследственную проверку после гибели рыбака в реке Рощинке под Выборгом

Следственное управление СК России по Ленинградской области инициировало проведение проверки по факту утопления 39-летнего мужчины в реке Рощинке в Выборгском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, 23 июня из водоема в 250 метрах от домов по 2-й Советской улице в ГП Рощино достали тело рыбака, который, предварительно, упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег.

В настоящий момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал о похожем смертельном случае на реке Вуоксе в Приозерском районе Ленобласти. По данному факту СКР также проводит проверку.

Андрей Цедрик