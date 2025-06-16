Неизвестный мужчина выпал из лодки и утонул в реке Вуоксе, СК проводит проверку

Следственный отдел по городу Приозерску СУ СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту утопления человека в реке Вуоксе. О трагическом инциденте сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 июня на берегу у одного из домов по Центральной улице 1-го поселка Приозерска было обнаружено тело неизвестного мужчины на вид 60-65 лет. По предварительным данным, погибший выпал за борт из лодки, а добраться до берега не смог.

В настоящий момент следователи проводят устанавливают все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с начала этого года в водоемах Ленобласти утонули около 30 человек.

Андрей Цедрик