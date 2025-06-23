В Екатеринбурге утвердили новую меру борьбы с незаконными торговыми точками

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил порядок хранения и выдачи вещей изъятых у незаконных торговых точек, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новый порядок направлен на борьбу с незаконными торговыми точками, которые в летний период появляются на улицах города и предлагают горожанам потенциально опасные для здоровья товары. По новому документу, уполномоченные должностные лица муниципалитета будут изымать незаконные объекты, фиксируя каждую вещь или документ в протоколах и актах. Изъятое будет храниться на городских складах до рассмотрения дела об административном правонарушении.

После вынесения решения владелец сможет подать заявление о возврате собственности, которую ему вернут в течение трех суток. Если владелец не объявится в течение 20 дней или откажется от вещей, муниципалитет обратится в суд, чтобы признать их бесхозными и передать городу.

Порядок вступит в силу с начала июля.

Напомним, в течение года в Екатеринбурге планируют вынести 318 нестационарных торговых объектов (НТО), объединенных с остановочными навесами — срок действия договоров на их размещение истекает в 2025 году. Всего в схеме размещения НТО находятся 1,5 тыс. киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами.

Полина Щуцкая