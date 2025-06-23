Ростовская область получила новую систему анализа туристической активности

«Сбер» совместно с АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» запустил информационно-аналитическую панель «Туризм» для мониторинга туристической активности в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Система позволяет анализировать туристический поток, оценивать спрос на различные направления и виды отдыха, прогнозировать сезонную нагрузку на инфраструктуру и оптимизировать стратегию развития отрасли. Также платформа собирает обратную связь от туристов через онлайн-опросы, пояснили в сообщении.

Инструмент функционирует на базе больших обезличенных данных облачной платформы «СберАналитика», обрабатывая информацию о бронировании билетов, размещении в гостиницах, передвижениях отдыхающих и других показателях.

«Мы видим, что рынок развивается — турпоток за год вырос на 3%, а средняя продолжительность пребывания туристов в Ростовской области, по нашим данным, достигает 5 дней», — сообщил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. Он добавил, что внедрение нового инструмента позволит глубже изучить туристические данные региона и выявить точки роста.

Директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова отметила, что сотрудничество со «Сбером» предоставляет мощный аналитический инструмент для понимания потребностей туристов.

«Донской край привлекает туристов своей богатой историей, очаровательной природой, гостеприимными жителями, самобытной казачьей культурой»,— подчеркнула госпожа Горяйнова.

По данным пресс-службы, информационно-аналитическая панель «Туризм» стала первым на рынке продуктом, созданным специально для государственных и региональных властей, развивающих туристическую отрасль. Сервис уже применяется в других регионах России..

Валентина Любашенко