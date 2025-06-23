Номинальные цены на новостройки в топ-10* регионов России в мае 2025 года (руб./кв. м)

Регион Медианная цена в мае Изменение за пять месяцев (%) Изменение год к году (%) Россия 156 2,9 8 Москва 354 7 10,4 Ростовская область 140 3,8 9,3 Татарстан 199 3,3 8,5 Краснодарский край 163 2,8 5,3 Санкт-Петербург 285 2,2 10,4 Тюменская область 138 2 6,6 Московская область 198 1,7 6,9 Ленинградская область 163 1,7 9,5 Новосибирская область 152 1,3 6,4 Свердловская область 148 1,1 9,3