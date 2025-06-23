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Коммерсантъ FM
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Номинальные цены на новостройки в топ-10* регионов России в мае 2025 года (руб./кв. м)

Регион Медианная цена в мае Изменение за пять месяцев (%) Изменение год к году (%)
Россия 156 2,9 8
Москва 354 7 10,4
Ростовская область 140 3,8 9,3
Татарстан 199 3,3 8,5
Краснодарский край 163 2,8 5,3
Санкт-Петербург 285 2,2 10,4
Тюменская область 138 2 6,6
Московская область 198 1,7 6,9
Ленинградская область 163 1,7 9,5
Новосибирская область 152 1,3 6,4
Свердловская область 148 1,1 9,3

*По объему строящегося жилья на 1 июня.

Источник: «Дом.РФ».

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