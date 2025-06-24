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Педали накрутили на статью

Участники ночной велосходки на Васильевском острове начали получать штрафы за нарушение общественного порядка

Василеостровский районный суд начал выносить решения по протоколам задержанных велосипедистов, которые устроили заезд в самую короткую ночь в году и выполняли трюки под музыку под окнами людей. Велобайкеры получают от трех до пяти суток административного ареста либо штраф в размере тысячи рублей за мелкое хулиганство. Всего полиция задержала около 200 участников ночного заезда, а протоколы составила на половину из них. Возможный организатор мероприятия был задержан как подозреваемый по уголовной статье о хулиганстве.

Фото из архива. Всего полиция задержала около 200 участников ночного заезда, а протоколы составила на половину из них

Фото из архива. Всего полиция задержала около 200 участников ночного заезда, а протоколы составила на половину из них

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото из архива. Всего полиция задержала около 200 участников ночного заезда, а протоколы составила на половину из них

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Конфликт с велосипедистами случился 22 июня на Васильевском острове, где любители заездов решили устроить катания на своих велобайках среди ночи. Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, анонсировал мероприятие в своих соцсетях 33-летний житель Ломоносовского района, который официально трудоустроен как менеджер автосалона, а внеурочно участвует в BMX-соревнованиях (соревнованиях по выполнению трюков на специальных велосипедах).

Старт катаний был назначен в сквере Володина в 22 часа, затем гонщики планировали обкатать Васильевский остров и финишировать у Театра юного зрителя. Примерно в полночь в полицию поступил звонок с жалобой на шумную музыку и крики из колонок велосипедистов на улице Кораблестроителей, уточнили в полиции. Правоохранители задержали участников катаний рядом с ЖК «Морской каскад», где велобайкеры остановились, чтобы поделать трюки на ступеньках парадных.

«На место прибыли сотрудники полиции, которые доставили всех нарушителей в отдел полиции для разбирательства, среди которых были 16-летние подростки. На шумную компанию составлены административные протоколы за мелкое хулиганство»,— заключили в пресс-службе ведомства. Всего было задержано около 220 шумных гонщиков из 14 регионов России из примерно 400 участников. На половину из них составили протоколы по ст. 20.1. КоАП РФ в отделах полиции в Выборгском, Калининском, Приморском и Красногвардейском районах. Ряд участников заезда был в нетрезвом состоянии, при прибытии полиции они начали оскорблять правоохранителей, из-за чего началась потасовка с представителями силовых органов.

Поездка по Васильевскому острову обернулась и уголовным делом по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Центр «Э» задержал 33-летнего мужчину, который анонсировал мероприятие, сочтя его организатором несогласованного мероприятия фанатов экстремального вида спорта. Его отправили в изолятор на двое суток без предъявления обвинения, по делу он пока проходит подозреваемым. Участникам акции же в понедельник, 23 июня, в Василеостровском районном суде выписывали штрафы. Задержанных после ночи в отделах отправили по судам, где выписали штрафы или арест на 3–5 суток. Впрочем, рассмотрели дела пока не всех участников велопробега. Части громких велосипедистов предложили оплатить штраф в размере тысячи рублей на месте, в отделе полиции, после чего задержанных отпустили.

Полина Пучкова

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