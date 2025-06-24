Форум, который идет на Восток

Участники в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) подписали 1,06 тыс. соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей. На Петербург пришлось 67 соглашений на 1,028 трлн рублей. Эксперты сошлись во мнении, что этот год отличался большим количеством инвестиционных инициатив в регионах, которые обозначили сохранение приоритета на выстраивание отношений с партнерами Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На пленарном заседании президент России Владимир Путин заявил, что слухи о смерти российской экономики преувеличены. Однако министр экономического развития Максим Решетников (на фото) предупредил, что страна находится на грани рецессии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ На пленарном заседании президент России Владимир Путин заявил, что слухи о смерти российской экономики преувеличены. Однако министр экономического развития Максим Решетников (на фото) предупредил, что страна находится на грани рецессии

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В город для участия прибыли делегации из 144 стран, включая как дружественные, так и недружественные России государства. К примеру, на форум приехали представители США, Турции и Ирана. Всего на ПМЭФ подписали 1,06 тыс. соглашений на общую сумму 6,3 трлн рублей, причем речь идет только о тех сделках, которые не являются коммерческой тайной, сообщил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Для сравнения, в 2024 году в полях форума заключили 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей.

В то же время на Петербург пришлось 67 соглашений на 1,028 трлн рублей против 69 сделок на 1,227 трлн рублей в 2024 году. В случае Ленобласти — 34 инвестиционных соглашения на 740 млрд рублей.

Традиционно на ПМЭФ представили результаты национального рейтинга. Вновь лидером стала Москва, на втором месте — Нижегородская область и Республика Татарстан. Третью строчку разделили Московская область и Республика Башкортостан. Петербург занял шестое место, опустившись за год на одну позицию.

Главным событием третьего дня форума стало пленарное заседание с участием Владимира Путина, отмечают данные исследования Brand Analytics. На встрече президент заявил, что слухи о смерти российской экономики преувеличены. Однако министр экономического развития Максим Решетников предупредил, что страна находится на грани рецессии.

Как полагают опрошенные «Ъ-СПб» аналитики, в отличие от предыдущих форумов, прошедший ПМЭФ отличался большим количеством инвестиционных инициатив в регионах, которые обозначили сохранение приоритета на выстраивание отношений с партнерами Востока.

По мнению директора департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Ильи Князева, среди наиболее заметных с точки зрения складского и индустриального рынка стоит отметить объявленное на ПМЭФ-2025 строительство распределительного центра «Корпоративный центр ИКС 5» в Петербурге и инвестиции «Газпрома» в размере около 100 млрд рублей в развитие инженерных и транспортных сетей вокруг «Лахта-центра».

«Помимо этого, выделяются проекты комплекса объектов в промпарке Марьино и создание распределительного центра Х5 Retail Group, а еще особняком стоит соглашение по строительству крупнейшего проекта формата light industrial на территории технологической долины ИТМО Хайпарк, что свидетельствует об идее активного развития строительства в направлении этого сегмента»,— заявил гендиректор Maris Борис Мошенский.

В завершение эксперты выделили развивающийся рынок логистики, который раньше строился вокруг транспортных узлов в Москве и Петербурге, а сейчас он смещается в регионы, которые граничат с восточными партнерами.

«Традиционная схема логистических маршрутов в России раньше образно выглядела как "логистический гвоздь", где шляпка формировалась основными западными транспортными узлами, такими как Москва и Петербург»,— уточнил управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Теперь же геополитические изменения последних лет привели к существенной трансформации схемы. В подтверждение тренда эксперты назвали подписание «Газпромом» совместно с китайскими компаниями CNPC и PipeChina соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в Китай.

Стефания Барченкова