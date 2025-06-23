Глава Исетского района Николай Теньковский досрочно покинул должность

Дума Исетского района рассмотрела вопрос о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Николая Теньковского. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото слева губернатор Тюменской области Александр Моор, справа экс-глава Исетского района Николай Теньковский

Фото: Telegram-канал Александра Моора На фото слева губернатор Тюменской области Александр Моор, справа экс-глава Исетского района Николай Теньковский

Фото: Telegram-канал Александра Моора

Николай Теньковский занимал должность главы Исетского района с 2015 года. Он начал свою трудовую деятельность в Тюменской области в 23 года, работая в сельском хозяйстве, а затем на муниципальной службе. В 2001 году он занял должность главы Бердюжской сельской администрации, а в 2002 стал первым заместителем района. После чего с 2006 по 2015 год был главой администрации Бердюжского муниципального района.

За время работы Николая Теньковского в Исетском районе вырос промышленный и аграрный потенциал, реализованы инвестиционные проекты, созданы рабочие места, газифицируются села, улучшается качество водо- и теплоснабжения, ремонтируются учреждения образования, здравоохранения, культуры. Кроме того, Николай Теньковский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими наградами.

Обязанности главы территории будет исполнять первый заместитель Константин Швецов. Конкурс на замещение должности руководителя Исетского муниципального округа осенью объявит новый состав местной думы.

Полина Щуцкая