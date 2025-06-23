В связи с последними геополитическими событиями энергетика находится в центре внимания во всем мире. Как в целом меняется баланс энергетических сил? Какие технологии используют страны, в частности, Китай и Россия? И как в будущем может развиваться их сотрудничество? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Валерием Андриановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan, File / AP Фото: Ng Han Guan, File / AP

— Как отметил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на энергетической панели в рамках ПМЭФ, Китай уже обеспечил или в скором времени обеспечит свою энергобезопасность и может стать экспортером энергоресурсов. Это несколько удивительная тема, потому что все-таки Китай всегда считался энергодефицитной страной. Главный вопрос: как им это удалось?

— Прежде всего за счет грамотного сочетания традиционных и новых источников энергии. Но при этом мы видим, что сегодня Китай активно наращивает потребление нефти и даже угля. В прошлом году в строй были введены новые угольные электростанции, электростанции по добыче нефти — на своей территории Китай поставил исторический рекорд. И одновременно с этим КНР является абсолютным лидером по новым источникам энергии. Это касается и производства электромобилей, и производства солнечно-ветровой энергии, производства аккумуляторов для хранения энергии и многих других сфер. В этом смысле Китай обогнал западные страны, которые очень много и громко говорят о необходимости «зеленого» энергоперехода, но при этом своими руками уничтожают собственный энергетический комплекс, отказываясь от ископаемых источников. То есть Китай наглядно показал, что надо сочетать старое и новое, не отказываться от того, что доказало свою эффективность, и вместе с тем соответствовать нормам технологического прогресса.

— В последние годы на Западе сворачивались большие инвестиционные программы, а Китай, наоборот, их наращивал по всем видам генерации энергии. И это соответствует растущему мировому спросу на электроэнергию, особенно в связи со строительством дата-центров, развитием искусственного интеллекта.

— Безусловно, потребление электроэнергии растет и в связи со спросом населения, в связи с процессами урбанизации и развитием электротранспорта. Также новая тенденция — это центры обработки данных, которые вы упомянули. Сейчас крупные компании столкнулись с тем, что не могут удовлетворить потребность в электроэнергии своих ЦОДов. Альтернативная солнечная энергетика, на которую делают ставки, априори не способна обеспечить выработку достаточных объемов энергии. Мы это видели на примере Испании относительно недавно, когда встали объекты альтернативной энергетики, им срочно пришлось переходить на газ. В целом крупные компании ищут любые альтернативы, в том числе пытаются строить малые атомные реакторы. Но выход здесь опять-таки в умном сочетании традиционных источников энергии и новых. Газ является наиболее надежным, перспективным источником производства электроэнергии. Так будет на протяжении еще многих десятилетий. Поэтому опыт Китая, который так сбалансированно подходит к использованию разных источников энергии, очень полезен для всего мира, для нас в том числе.

— Сейчас Китай обеспечивает собственную энергобезопасность, при этом он сотрудничает с российскими компаниями. На ваш взгляд, насколько у них будут пользоваться спросом традиционные и альтернативные источники энергии, которые может предложить РФ?

— Действительно, Игорь Сечин в своем выступлении с ключевым докладом «Одиссея мировой экономики в поисках золотого руна. Новый облик мировой энергетики» на полях ПМЭФ сказал, что Китай станет экспортером энергии, это абсолютно верно. Но не надо думать, что это произойдет прямо завтра, и КНР вдруг начнет экспортировать нефть или газ. Речь идет об энергии в целом, полученной из разных источников. В то же время Китай остается во многом зависимым от внешних поставок нефти, газа, и здесь Россия является наиболее надежным поставщиком. В последнее время мы видим угрозу перекрытия Ормузского пролива и так далее — это все очередные аргументы в пользу того, что надо опираться на надежных поставщиков, а это как раз Россия с ее трубопроводными и СПГ-проектами. В то же время, конечно, возможно и сотрудничество в новых перспективных сферах. Это не значит, что российские компании должны полностью сидеть на нефтяной и газовой трубе и не использовать никакие новые технологии. Они должны использоваться, и они уже используются. К примеру, на том же ПМЭФ Игорь Сечин показал синтетическую нефть, которую можно производить из российских энергоресурсов. Она эффективна, она экологически чистая, и в перспективе ее тоже можно экспортировать в любые страны, в том числе в Китай. Так что и в плане новых технологий перспективы достаточно хорошие для сотрудничества.