На территории Ижорского завода крановый крюк проломил голову рабочему

Рабочего Ижорского завода доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. 43-летнему мужчине на голову рухнул крюк от крана, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу № 33. Медики диагностировали переломы шейного отдела позвоночника, челюсти и костей черепа. По данным городских СМИ, сейчас мужчина находится в коме. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рабочий погиб в результате падения с 5-го этажа на стройке Судебного квартала.

Дарья Астанина