Песков назвал тревожной информацию о поставках Сербией оружия Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию Службы внешней разведки о поставках военной продукции Сербии на Украину достаточно тревожной. Сербия действительно очень близкая нам страна, сказал господин Песков.

По данным СВР, за последнее время завод «Крушик» в городе Вальево продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для РСЗО «Град». Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин. Через Чехию и Болгарию, по данным СВР, сербская продукция попадает на Украину.

«Эта тема (передачи вооружений Сербией Украине) поднималась в ходе наших контактов с сербскими друзьями, и определенные разъяснения и гарантии были даны нашими сербскими коллегами. Мы рассчитываем на то, что это будет и есть именно так»,— сказал господин Песков (цитата по ТАСС).

«Сегодня мы слышали заявления, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Поэтому будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения (с Сербией.— "Ъ")»,— добавил он.