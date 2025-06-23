«Лев схватил один раз»

Следком Крыма и Севастополя возбудил уголовное дело после нападения льва на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, получившего тяжелые травмы во время кормления животных. Юрист предупреждает о возможных серьезных правовых последствиях для парка после случившегося, а зоолог называет произошедшее «трагическим стечением обстоятельств». В настоящий момент парк «Тайган» продолжает работу в обычном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело после нападения льва на директора частного сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным СКР, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления животных. Лев напал на директора парка, нанеся ему множественные травмы, в том числе хищник повредил трахею. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из клетки, после чего потерял сознание. По данным регионального минздрава, Олег Зубков госпитализирован в больницу Симферополя, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

Частный сафари-парк «Тайган» в Белогорском районе Крыма занимает площадь 32 га, здесь обитает крупнейшая коллекция хищников в Европе — около 60 львов, включая редких белых, более 50 тигров и сотни других животных.

По данным источников в правоохранительных органах, на Олега Зубкова могли напасть те же львы, которые в 2024 году смертельно ранили сотрудницу парка Леокадию Перевалову. Об этом сообщали СМИ со ссылкой на «РИА Новости». Речь идет о животных, привезенных годом ранее из Мариуполя. После того инцидента директор парка заявил, что причиной трагедии стала ошибка человека, и было принято решение не усыплять хищников. По предварительной информации, лев, напавший на руководителя парка, также останется в живых.

«Лев, напавший на Зубкова, вероятно, — один из вновь прибывших в парк, — предполагает доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ имени В. И. Вернадского Сергей Леонов. — Для местных львов Олег Зубков — авторитет, с детства знакомый зверям, тогда как новые животные могут воспринимать его как угрозу. Любое животное может проявить агрессию в ответ на стресс, боль или резкие движения».

Господин Леонов подчеркнул, что любой крупный хищник представляет опасность, особенно при регулярном контакте с человеком. Однако опытный специалист, как Олег Зубков, обычно умеет чувствовать настроение животного и предугадывать его реакцию.

«Трагическое стечение обстоятельств, небрежность или кратковременная потеря концентрации — вот возможные причины подобных инцидентов», — сказал зоолог.

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, спровоцировал резкий звук закрывающейся двери, рассказала представитель парка Татьяна Алексагина, на глазах которой произошло нападение. «Когда Олег Алексеевич стал закрывать дверь, лев подскочил... Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал»,— рассказала Татьяна Алексагина.

Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым, член коллегии адвокатов Республики Крым юридической компании «Юркорпус» Кунель Садыхова прокомментировала ситуацию с правовой точки зрения. По ее словам, инцидент с нападением льва можно квалифицировать как несчастный случай, связанный с нарушением правил безопасности при содержании диких животных. При этом владельцы животных несут административную и уголовную ответственность согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными».

Юрист подчеркнула, что даже если пострадавший — владелец парка, он может нести ответственность, если нападение произошло из-за его халатности или нарушения правил. Возможны также правовые основания для изъятия животного, если оно представляет угрозу для людей.

«Если будет установлено, что парк не соблюдает нормативы безопасности или ветеринарные требования, это может привести к серьезным последствиям для его деятельности: административной ответственности — согласно ст. 8.53 КоАП РФ нарушение законодательства о безопасности животных может повлечь штрафы и предупреждение; запрету деятельности — если нарушения приведут к угрозе жизни или здоровью людей, или будут выявлены серьезные санитарные нарушения, парк может быть закрыт», — пояснила госпожа Садыхова.

На данный момент сафари-парк «Тайган» продолжает работу в штатном режиме. В администрации учреждения сообщили «Ъ-Кубань», что воздерживаются от дальнейших комментариев.

Богдан Кобец