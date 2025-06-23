Место переговоров России и США пока не определено

Россия и США пока не определились, где состоится третий раунд переговоров по устранению раздражителей в отношениях стран. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Изначально российская сторона говорила о планах провести встречу в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Насколько я знаю, пока нет»,— ответил Юрий Ушаков на соответствующий вопрос.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве, сообщал российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Позднее американская сторона предложила отложить консультации. Юрий Ушаков сказал, что причиной, в частности, стали разногласия по выбору места для встречи.

Подробнее — в материале «Ъ» «США взяли дипломатическую паузу».

Лусине Баласян