СКР возбудил уголовное дело после нападения льва на учредителя парка «Тайган»
Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после нападения льва на учредителя парка «Тайган» Олега Зубкова. Сейчас пострадавший находится в больнице.
По версии следствия, накануне вечером господин Зубков кормил льва на территории парка. Через какое-то время хищник напал на него, укусив в шею и голову.
В СКР считают, что происшествие случилось из-за грубого нарушения работниками парка правил техники безопасности при содержании опасных хищных животных. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 143 УК).