СКР возбудил уголовное дело после нападения льва на учредителя парка «Тайган»

Управление Следственного комитета по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело после нападения льва на учредителя парка «Тайган» Олега Зубкова. Сейчас пострадавший находится в больнице.

По версии следствия, накануне вечером господин Зубков кормил льва на территории парка. Через какое-то время хищник напал на него, укусив в шею и голову.

В СКР считают, что происшествие случилось из-за грубого нарушения работниками парка правил техники безопасности при содержании опасных хищных животных. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 143 УК).

Екатерина Отрашкевич