Долг не заехал под кирпич

Бывшему руководителю ООО «Кирпичный завод „Амстрон“» Тимербулату Багаутдинову потребовался год, чтобы защититься от претензий конкурсного управляющего компании Фаиля Мухамадиева. Летом прошлого года господин Мухамадиев убедил арбитражный суд Башкирии в том, что Тимербулат Багаутдинов обязан нести субсидиарную ответственность по долгам «Амстрона» на 34,3 млн руб. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу господина Багаутдинова, пришла к выводу, что в его действиях не было нарушений, которые привели к банкротству кирпичного завода. Юристы полагают, что кассация оставит решение в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда Башкирии, который в июле прошлого года удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО «Кирпичный завод „Амстрон“» Фаиля Мухамадиева. Тогда суд привлек бывшего директора (с сентября 2018-го по декабрь 2021 года) и учредителя компании Тимербулата Багаутдинова к субсидиарной ответственности в размере 34,3 млн руб. Господин Багаутдинов — сын бенефициара ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова.

Кирпичный завод "Амстрон" был признан банкротом в декабре 2021 года. Фаиль Мухамадиев в суде заявлял, что Тимербулат Багаутдинов как руководитель компании еще в начале 2019 года знал, что размер ее обязательств превышал активы на 14,3 млн руб. Несмотря на это, отмечал господин Мухамадиев, Тимербулат Багаутдинов не предпринимал меры по предотвращению банкротства и по взысканию дебиторской задолженности для расчета с кредиторами.

Вместо этого он продолжал убыточную деятельность завода, в результате чего размер обязательств увеличился.

ООО «Кирпичный завод „Амстрон“», по данным «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в сентябре 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Компания специализировалась на производстве и продаже поризованного кирпичного блока. С сентября 2018-го по август 2024 года владельцем компании был Тимербулат Багаутдинов.

Убытки в размере 34,3 млн руб. были рассчитаны исходя из размера обязательств должника, возникших с начала 2019 года до февраля 2021 года, когда суд инициировал процедуру банкротства «Амстрона» по заявлению ООО «Оникс». Кирпичный завод задолжал ему около 3 млн руб.

Арбитражный суд Башкирии, удовлетворяя заявление Фаиля Мухамадиева, отметил, что Тимербулат Багаутдинов «доказательств добросовестности и разумности своих действий в интересах должника не представил».

В апелляционной жалобе ответчик заявил, что вывод о том, что он должен был подать заявление о признании «Амстрона» банкротом «является ошибочным, противоречит представленным в материалы дела доказательствам и фактическим обстоятельствам». Господин Багаутдинов отметил, что суд «проигнорировал факт того, что активы баланса должника, превышали показатели пассивов». Поэтому, по его словам, «признаки объективного банкротства у должника отсутствовали», а «Амстрон» являлся платежеспособным.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил, что нижестоящая инстанция не учла факт превышения активов «Амстрона» над его пассивами. Проанализировав финансовые показатели компании на 2018 год, суд пришел к выводу, что они «свидетельствуют о ведении должником хозяйственной, коммерческой деятельности, в указанный, а также в последующие периоды». Как установил суд, причиной банкротства «Амстрона» стала эпидемия covid-19 в 2020 году и банкротство ООО «Мегастройсервис», у которого кирпичный завод арендовал помещения для производственной деятельности.

Фаиль Мухамадиев сообщил «Ъ», что примет решение о подаче кассационной жалобы после изучения постановления апелляции.

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что суд принял верное решение. «Как видно из постановления, позиция конкурсного управляющего основывалась исключительно на анализе бухгалтерского учета, а не конкретных сделок должника. Более того, в апелляционной инстанции истец скорректировал основания привлечения к субсидиарной ответственности, ограничив их несвоевременной подачей заявления о банкротстве. Между тем в этом случае необходимо установление кредиторов, пострадавших от бездействия должника. На фоне подобного процессуального поведения управляющего шансов на отмену постановления в кассации я не вижу»,— отметил эксперт.

Булат Баширов