Свердловские власти выделили 4 млн руб. на выплаты пострадавшим при взрыве газа

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил о выделении более 4 млн руб. на помощь жильцам дома в Серове, где утром 22 июня произошел взрыв газа. При взрыве погиб один человек, четыре пострадали.

Согласно сообщению губернатора в Telegram-канале, 15 тыс. руб. получат все пострадавшие, 75–150 тыс. руб. получат жители, частично или полностью утратившие имущество. По 300 тыс. руб. получат жильцы, получившие легкие ранения. Семье погибшего жильца выплатят 1,5 млн руб.

В поврежденных квартирах будут заменены окна. Жильцы квартир, не подлежащих восстановлению, получат компенсации в размере, определенном на основе рыночной цены.

«Людей не бросим»,— заключил господин Паслер.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром 22 июня в пятиэтажном доме №7 на улице Зеленая. При взрыве были повреждены межэтажные перекрытия, стены, перегородки и остекление в первом и втором подъездах. Из дома эвакуировали 240 жильцов, из них 32 человека — жильцы первого подъезда и одной квартиры второго подъезда — были доставлены в ПВР. По данным властей, в доме повреждена 21 квартира. По данным на утро 23 июня, в ПВР оставались 24 жильца.

Полина Мотызлевская