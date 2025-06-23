В Ростове-на-Дону следователи раскрыли убийство 16-летней давности

В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование дела об убийстве женщины, совершенном более 16 лет назад. Обвинение предъявили 38-летнему местному жителю, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам, фигуранта подозревают в том, что ночью в августе 2006 года на улице Береговой он в состоянии алкогольного опьянения задушил знакомую 41-летнюю женщину, а затем скрылся с места преступления. Уточняется, что в 2024 году следователи провели повторную экспертизу с применением современных методик. Совпадение обнаружили с генетическим профилем человека из федеральной базы, куда фигуранта занесли из-за ранее совершенного преступления.

На допросе задержанный полностью признал свою вину. Дело с обвинительным заключением было направлено в суд.

Константин Соловьев