В Ярославской области вновь сменился руководитель министерства туризма

Испоняющим обязанности министра туризма Ярославской области назначен Дмитрий Добрынин, ранее работавший за пределами региона. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Екатерина Степанова, о назначении которой в правительстве сообщили в начале июня, не приступила к работе. Ранее госпожа Степанова работала в Оренбургской и Мурманской областях.

«Степанова Екатерина Геннадьевна не смогла приступить к работе в должности министра туризма Ярославской области в связи со случившимися семейными обстоятельствами до начала работы»,— сообщили в правительстве области.

Дмитрий Добрынин работает в Ярославской области с мая 2025 года в должности заместителя министра туризма. Ранее он руководил реализацией проектов по развитию Ямало-Ненецкого автономного округа и национальных проектов в Иркутской области, в том числе в сфере туризма.

Антон Голицын